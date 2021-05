Tunisie : le Premier ministre français Jean Castex en visite les 2 et 3 juin

Le Premier ministre français Jean Castex se rendra en visite officielle en Tunisie les 2 et 3 juin à l’occasion du troisième Haut conseil de coopération franco-tunisien.

Ce rendez-vous réunit tous les deux ans les deux chefs de gouvernement et des ministres des deux pays pour évoquer les sujets de coopération, « parmi lesquels le développement économique, la sécurité, l’éducation et la formation, la culture et la francophonie notamment », précise un communiqué.

Accord de partenariat économique

Plusieurs accords de partenariat économique et concernant des coopérations dans les domaines universitaire, éducatif et de la formation professionnelle doivent être signés à cette occasion. Il doit être complété par une rencontre sur le thème du numérique.

Le déplacement de Jean Castex fait notamment suite à la visite à Paris en mai du président tunisien Kaïs Saïed lors du sommet sur les économies africaines. Le président français Emmanuel Macron et son homologue tunisien avaient alors évoqué la situation au Proche-Orient, partageant leur « forte inquiétude sur la spirale de violence en cours » et déplorant les nombreuses victimes civiles. Ils ont convenu d’y œuvrer ensemble, notamment au Conseil de sécurité des Nations unies, où la Tunisie est membre non permanent.