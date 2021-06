Mohamed Bazoum : qui forme le premier cercle du nouveau président nigérien ?

Le successeur de Mahamadou Issoufou s’est entouré d’une équipe fidèle à son programme, entre renouvellement et continuité, et entretient aussi son carnet d’adresses diplomatique.

Les premières semaines ont été intenses. Investi mi-avril président du Niger, Mohamed Bazoum a, depuis, dû gérer le difficile dossier tchadien et la mort de celui qui aurait dû être son homologue pour les six prochaines années, Idriss Déby Itno. Il s’est ensuite envolé pour Paris, où la question de la relance des économies d’Afrique subsaharienne était au cœur d’un sommet organisé le 18 mai par Emmanuel Macron.

à lire Niger : le baptême du feu de Mohamed Bazoum

Comme son prédécesseur Mahamadou Issoufou, le nouveau président nigérien a fait de la sécurité et du développement les axes du programme de son premier quinquennat. Pour cela, il s’est entouré d’un cercle de fidèles entre diplomates chevronnés, jeunes communicants ou encore, caciques du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme (PNDS, au pouvoir). Il s’appuie également sur un carnet d’adresses qu’il a lui-même développé depuis plus de trois décennies.