Pétrole : l’irrésistible ascension du Nigérian Tony Elumelu

L’acquisition du bloc OML 17 auprès de Total et Shell doit permettre au groupe Heirs de bousculer la hiérarchie des opérateurs pétroliers locaux.

L’opération a été saluée comme une sorte de victoire nationale au Nigeria. Le 15 janvier 2021, TNOG et Transnational Corporation of Nigeria PLC (Transcorp) – deux des sociétés de la galaxie de Tony Elumelu, 58 ans, et de son groupe Heirs –, ont acheté 45 % du bloc OML 17 auprès de Shell (30 %), Total (10 %) et ENI (5 %). Une acquisition estimée à plus de 800 millions de dollars.

« Avec TNOG, notre approche de l’afrocapitalisme souligne notre engagement pour un développement inclusif », a commenté l’homme d’affaires Tony Elumelu, président de la banque UBA. Des propos qui cadrent bien avec la volonté du pouvoir nigérian de développer une véritable industrie pétrolière depuis une dizaine d’années.



La licence OML 17, située dans la région de Port-Harcourt, comprend un ensemble d’une quinzaine de puits à terre (pétrole mais aussi gaz), dont six actifs et les infrastructures pétrolières liées.

1,1 milliard de dollars