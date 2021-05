Algérie : dix choses à savoir sur Karim Tabbou, figure du Hirak et cible du régime

Bête noire du régime algérien, l’opposant a été placé en garde à vue le 28 avril à Alger à la suite d’une plainte déposée par un officiel. Portrait de cette figure du mouvement de protestation.

• Kabyle

Le militant naît à Aït Bouaddou, commune de la Grande Kabylie, le 2 juin 1973. Premier enfant d’une mère femme au foyer et d’un père maçon, il est l’aîné d’une fratrie de neuf. Il quitte sa ville natale pour Tizi-Ouzou, où il obtient en 1999 une licence en sciences économiques. Plus tard, il s’engage au Front des forces socialistes (FFS), parti qui bénéficie d’une forte implantation dans la région.

• Admirateur

C’est à l’université qu’il découvre le syndicalisme et le militantisme politique. Là, il décide de rejoindre les rangs du FFS, choix naturel pour l’admirateur de Hocine Aït Ahmed, fondateur du parti. « J’aimais et j’admirais son combat pour la démocratie, le pluralisme et la défense des droits de l’homme, confiait-t-il dans les colonnes de Jeune Afrique en janvier 2009. Je ne pouvais pas me retrouver dans une autre formation politique que la sienne. »

• Ambitieux