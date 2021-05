Tchad : que devient Hinda Déby, la veuve d’Idriss Déby ?

Depuis le décès de son époux, l’ancienne première dame du Tchad se fait très discrète. Entourée de ses proches, elle conserve des connexions de premier plan au cœur de l’État, dont elle suit de près les affaires.

Après avoir prononcé un hommage à son mari défunt lors des obsèques du 23 avril 2021 – sa dernière apparition publique –, Hinda Déby Itno a pris la direction d’Amdjarass afin d’accompagner le corps, inhumé dans l’intimité familiale de son fief de l’Ennedi-Est.

L’ancienne Première dame a depuis regagné N’Djamena, où elle continue de loger dans la résidence présidentielle dite Burkina, non loin de l’aéroport de la capitale et voisine de la mosquée où avait l’habitude de prier son époux. Selon nos informations, elle est très entourée, en particulier de sa mère, Mariam Abderahim Acyl – une cadre de la Caisse nationale de prévoyance sociale – et de ses sœurs, dont Rihana.

Le réseau Acyl toujours en place