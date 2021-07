L’organisation créée à l’initiative de l’économiste congolais a ouvert son premier supermarché en mars dernier, à Kinshasa. Objectif : donner aux consommateurs le goût des produits locaux, au juste prix.

Depuis longtemps, en observant les rayons des supermarchés et les étals des marchés, Al Kitenge, entrepreneur, consultant et économiste bien connu des milieux d’affaires congolais, était taraudé par la même question : comment inciter les Congolais à consommer des produits alimentaires locaux, et faire en sorte que ceux-ci soient acheminés et conservés dans de bonnes conditions d’hygiène ?

« En plus de soixante ans d’indépendance, nous n’avons pas réussi à créer un réseau de distribution digne des Congolais », explique Al Kitenge.

Il semble avoir trouvé la réponse, en créant Mabele Coop (mabele signifiant « terre », en lingala), une société coopérative dotée d’un conseil d’administration, qu’il préside.

Un écosystème et un label

Une première en RDC où de telles structures ont un statut d’association sans but lucratif, notamment pour des raisons fiscales. La coopérative est constituée de 300 membres fondateurs, qui ont chacun apporté 200 dollars, auxquels s’ajoutent des contributeurs « silver » (qui ont versé 50 dollars chacun) et « gold » (100 dollars), ce qui a permis de réunir au total environ 250 000 dollars.

Ces associés sont pour la plupart établis dans la capitale, mais certains viennent d’autres grandes villes du pays comme Lubumbashi, Goma et Bukavu.