[Série] La garance, la plante vivace des teinturiers (4/4)

« Teintures naturelles » (4/4) – Les techniques de coloration naturelle utilisées pour embellir les tapis ne sont souvent plus que des appellations. Le point sur la teinture sur laine.

Aux côtés des très épurés Beni Ouarain, des tapis rouges chatoyants historiquement associés aux Zayanes, tribu du Moyen Atlas. Ceux-ci auraient longtemps été teints à partir d’extraits de Rubia laevis et de Rubia peregrina, deux variétés endémiques de garance cultivées au Maroc et dans les oasis sahariennes. Si le savoir-faire des tisseuses a été préservé, le procédé tinctorial traditionnel a, peu à peu, été délaissé au profit de méthodes plus rapides et moins coûteuses.