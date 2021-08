[Série] Le henné, une plante aux mille vertus (2/4)

« Teintures naturelles » (2/4) – Au Maghreb, cette plante réduite en poudre a toujours été indispensable aux rituels de beauté. Aujourd’hui, elle fait le bonheur des amatrices de recettes naturelles partout dans le monde.

Les premières traces de henné remonteraient au temps des pharaons. En Égypte ancienne, cette préparation réalisée à partir des feuilles de l’arbuste lawsonia inermis – son nom scientifique – broyées et mélangées à de l’eau, était par exemple utilisée pour colorer les ongles des pieds et des mains dans le but de réguler la température du corps. Comme de nombreuses plantes, ses vertus sont médicinales. Mais son usage reste indissociable des rituels de beauté.

« Les mythes qui entourent le henné sont nombreux et plusieurs civilisations ont essayé de se l’approprier, glisse Imane Boutaleb, gérante de l’institut de soins Manzah L’Fassia, à Casablanca. Il s’agit de l’un des plus anciens produits cosmétiques au monde, même si cette plante est devenue très célèbre en Inde il y a presque cinq cents ans, avant d’être introduite au Maroc », complète la native de Fès.