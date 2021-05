Algérie : qui sont les figures de Rachad, le mouvement islamiste accusé d’infiltrer le Hirak ?

Le mouvement islamiste Rachad, soupçonné de vouloir surfer sur la vague du Hirak pour imposer l’idée d’un État algérien islamique, concentre les critiques. Alors, qui en sont les principaux fondateurs ?

Accusé de vouloir infiltrer le mouvement de contestation du Hirak, soupçonné d’être financé par la Turquie (Ankara a nié tout lien avec le mouvement) et perçu comme une menace par un collectif d’avocats qui a annoncé le 18 avril dernier vouloir le classer comme organisation terroriste, le Rachad s’impose de plus en plus dans le débat politique. Fondé le 18 avril 2007 depuis Londres par cinq Algériens, le courant islamiste décrit son action comme « non violente » et se donne pour but d’apporter « un changement radical en Algérie ».