RDC : Dorcas Mumbembe, pionnière du business des éco-emballages

La fondatrice d’Écoplus a misé sur le bananier pour proposer des emballages recyclés et biodégradables, et compte se tourner aussi vers la canne à sucre et le chanvre.

Les études en communication des organisations débutées en 2016 à l’université pédagogique nationale, à Kinshasa, n’ont pas détourné Dorcas Mumbembe Domitila de son intérêt pour l’écologie et pour la chimie, une discipline qui la captive depuis l’école primaire. Mieux, elle a combiné ses passions pour créer Écoplus, une entreprise spécialisée dans la fabrication d’emballages écologiques biodégradables à base de fibres de bananiers. Une première en RDC.

L’idée lui est venue alors qu’elle assurait des livraisons de fruits et de légumes à des particuliers. Les produits étaient emballés dans des sachets en plastique, qui avaient l’inconvénient de dégager de la chaleur et de gâter certains aliments.

Un déchet agricole courant