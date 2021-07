La rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l’humanité ?

Kinshasa et Brazzaville ont demandé, ensemble, l’inscription de la rumba congolaise sur la liste du patrimoine immatériel de l’Unesco. La décision sera connue avant la fin de cette année 2021.

La rumba congolaise va-t-elle bientôt être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’humanité ? Un peu plus d’un an après le dépôt du dossier conjoint de Kinshasa et de Brazzaville auprès de l’Unesco, l’optimisme règne sur les deux rives du fleuve Congo, en attendant la décision finale.