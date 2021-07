Le lithium, une niche stratégique pour la RDC

Même s’il n’en produit pas encore, le pays pourrait devenir dès 2022 l’un des fournisseurs mondiaux de ce métal classé stratégique par les autorités congolaises en 2018.

C’est dans les provinces du Tanganyika et du Haut-Lomami, dans le sud-est de la RDC, que l’on trouve des « roches de type pegmatite riches en spodumène » : c’est-à-dire un minéral de lithium associé au minerai stannocoltanifère. Pourtant, à l’époque coloniale et jusqu’en 1982, seul l’étain est extrait. Il faut attendre les années 2010 pour que la RDC s’intéresse au lithium et octroie à des sociétés minières les premiers blocs contenant des indices de ce métal, désormais classé parmi les minerais stratégiques.

Le nouveau code minier promulgué par l’État congolais en 2018 identifie en effet quatre « métaux stratégiques » : le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, sur lesquels il instaure notamment une hausse de la redevance, qui passe de 2 % à 10 %.