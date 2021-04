Niger-Bénin : les dessous de l’arrestation du cerveau présumé du putsch manqué à Niamey

Le capitaine Gourouza Sani Saley a été arrêté au Bénin et remis aux autorités nigériennes grâce à la collaboration de plusieurs pays.

Fin de cavale pour le « cerveau » présumé de la tentative de coup d’État au Niger, survenue dans la nuit du 30 au 31 mars, deux jours avant le passage de relais entre Mahamadou Issoufou et Mohamed Bazoum. Le capitaine Gourouza Sani Saley et deux militaires nigériens soupçonnés de l’avoir aidé dans sa tentative de prise du pouvoir, ont été arrêtés au Bénin et remis aux autorités nigériennes en début de semaine.

Selon nos informations, ces arrestations ont notamment pu être menées grâce à la coopération entre les services de renseignements.

Deux coups de filet