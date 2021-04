Algérie : qui est Nourredine Heddar, l’homme qui prétend avoir vendu des armes au MAK ?

À Souamaâ, village d’origine de l’homme qui déclare avoir fourni des armes au Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), des habitants témoignent.

Accroché à un flanc verdoyant du massif du Djurdjura, à une trentaine de kilomètres de la ville de Tizi-Ouzou, le petit village de Souamaâ somnole ce mardi 27 avril 2021, à la fin d’une journée très ensoleillée.

Ici, tout le monde se connait, et l’étranger est vite repéré. Il suffit d’évoquer le nom de Nourredine Heddar pour qu’aussitôt les sourires se figent et laissent place au silence et à la méfiance. Les regards des villageois sont fuyants, les réponses évasives : « désolé, je ne suis pas d’ici », « non, je ne le connais pas » ou encore « ce nom ne me dit rien ».

Qui est donc Nourredine Heddar, cet homme qui est soudainement apparu à la télévision nationale, le 26 avril, pour « s’avouer » trafiquant d’armes au profit du MAK, et qui est originaire de Souamaâ ?

Complot et démantèlement