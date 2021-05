Procès des 100 jours en RDC : Samih Jammal passe à l’offensive

Les avocats de l’homme d’affaires libanais, condamné aux côtés de Vital Kamerhe, vont engager de nouvelles poursuites, notamment pour torture. Dans leur viseur, plusieurs personnalités politiques congolaises.

Près d’un an après la condamnation de Samih Jammal pour détournement de fonds, corruption et blanchiment des capitaux, ses conseils Jacqueline Laffont, Benjamin Grundler, Jemal Taleb et François Artuphel, s’apprêtent, selon nos informations, à saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (Cirdi) et l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada).

Ils vont également porter plainte pour torture devant le tribunal de première instance de Bruxelles, au nom de la compétence universelle. Au moins trois responsables congolais sont visés.

Lettre à Tshisekedi