MTN et Safaricom seuls candidats en Éthiopie : tout ça pour ça ?

L’octroi de deux nouvelles licences devait être « la transaction du siècle » dans le secteur africain des télécoms. Finalement, seuls les deux opérateurs ont formulé une proposition.

Le 26 avril, date limite de souscription à l’appel d’offres lancé par le gouvernement éthiopien, Addis-Abeba a confirmé la réception de deux offres pour de nouvelles licences de télécommunications, se rapprochant ainsi de la fin du monopole d’Ethio Telecom sur le secteur. La première vient du sud-africain MTN, et la seconde d’un consortium comprenant la société kényane Safaricom, ses propriétaires minoritaires Vodafone et Vodacom, le groupe CDC et le géant japonais du commerce général Sumitomo Corp.