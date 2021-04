Guinée-Football : Alpha Condé met Souaré hors jeu, KPC de retour dans la course ?

Sous le coup d’une condamnation de la FIFA, le président sortant de la Feguifoot a retiré sa candidature à sa propre succession. L’homme d’affaires Kerfalla Person Camara pourrait retenter sa chance.

Il y a un peu plus d’un mois, la bataille pour la course à la présidence de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) faisait encore rage entre le président sortant Mamadou Antonio Souaré et l’homme d’affaires Kerfalla Person Camara alias « KPC ». Mais ce dernier s’est finalement – pour le moment – retiré de la course début avril, au terme d’une médiation menée par Mathurin Bangoura, président de la Ligue guinéenne de football professionnel.

Lundi 26 avril, c’est Souaré qui a, à son tour, jeté l’éponge, après un weekend d’intenses tractations au palais présidentiel Sékhoutouréya ou Alpha Condé avait convoqué une réunion de crise. Au centre des débats, la question de l’éligibilité du président sortant, condamné en mars par la chambre de jugement de la Commission d’éthique de la FIFA. Il est notamment reproché à Souaré, PDG de Business Marketing Group (BMG), d’être aussi le patron de la société de paris sportifs Guinée Games.

Recours auprès de la FIFA