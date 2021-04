Éthiopie : Canal+ prêt à affronter StarTimes et Multichoice

En lançant un bouquet de chaînes de télévision en langue amharique, la filiale de Vivendi pousse ses concurrents chinois et sud-africain à repenser leur offre pour s’adresser à une cible plus large.

Au siège de Canal+, en banlieue parisienne, les équipes de la division Afrique auraient sûrement aimé que l’événement soit plus festif. La faute au Covid et à la guerre du Tigré. Le lancement de la plateforme éthiopienne du groupe de télévision français se fait sur la pointe des pieds. Il s’agit pourtant du plus important projet mené ces dernières années sur le continent par la filiale de Vivendi. Environ 100 millions de dollars sont investis sur cinq ans.

Coup d’accélérateur

Convaincu du potentiel de ce pays de 110 millions d’habitants, David Mignot, directeur général Afrique, ambitionne d’y conquérir un million d’abonnés. L’Éthiopie deviendrait le premier marché de Canal+ au sud du Sahara.

« La guerre, c’est évidemment négatif, mais pas de nature à nous décourager. Nous avons l’habitude des environnements complexes et nous nous projetons sur le long terme », indique le dirigeant.