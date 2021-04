Guinée : qui a l’oreille du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana ?

En poste depuis 2018, cet économiste de formation a su gagner la confiance d’Alpha Condé, dont il fut l’un des opposants. Mais sur qui cet allié du président, reconduit en janvier, peut-il lui-même compter ?

De Ibrahima Kassory Fofana, ses proches disent qu’il a eu deux vies. La première, qui lui vaudra sa réputation de réformateur, est celle d’un technocrate, un « commis de l’État » partiellement formé en France. À son retour en Guinée dans les années 1970, il a gravi un à un les échelons de l’administration, jusqu’à rejoindre le gouvernement de Lansana Conté, dont il était très proche. Il est devenu son ministre du Budget (1996-1998), puis de l’Économie (1998-2000).

Sa deuxième vie, politique cette fois, a débuté loin de la Guinée. Des différends avec Lansana Conté l’ont poussé à s’exiler au Sénégal, puis aux États-Unis. De retour au pays en 2009, il crée son propre parti, Guinée pour tous (GPT). Il devient alors pour plusieurs années un concurrent à Alpha Condé, avant de fondre son parti au sein du RPG-Arc-en-Ciel (la coalition présidentielle) et de prendre les rênes de la primature.

C’est donc à la fois le réformateur et l’homme politique qui ont façonné l’actuel Premier ministre et qui constituent les fondations de son cercle rapproché. Le 7 avril, le chef du gouvernement a présenté sa déclaration de politique générale en insistant sur la nécessité de diversifier l’économie, et de réformer les secteurs agricole et de l’éducation. Au sein de la primature et en dehors de son cabinet, sur qui Ibrahima Kassory Fofana peut-il s’appuyer ?

Malick Touré