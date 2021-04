Tchad : derrière Mahamat Idriss Déby, qui sont les nouveaux maîtres de N’Djamena ? 

Depuis le 20 avril et l’annonce du décès d’Idriss Déby Itno, le Tchad est dirigé par un conseil militaire de transition conduit par Mahamat Idriss Déby. Le fils du président défunt est entouré de quatorze généraux. Des fidèles de la famille Déby aux technocrates de l’ombre, J.A. fait les présentations.

Chef du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby (au premier rang, à gauche sur la photo) occupe désormais, selon la charte publiée ce 21 avril, la fonction de président de la République. Le général, fils du défunt Idriss Déby Itno (IDI) dont le décès a été annoncé le 20 avril, est le nouvel homme fort de N’Djamena et ce, pour une durée de dix-huit mois, prorogeable une seule fois.

Le patron de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l’État (DGSSIE) a rassemblé autour de lui la plupart des cadres de l’armée et des hauts gradés les plus fidèles de son père. Quatorze généraux forment ainsi avec lui le CMT (qui sera dans les prochains jours accompagné d’un conseil national et d’un gouvernement de transition). Jeune Afrique vous présente les nouveaux maîtres du Tchad.

Taher Erda