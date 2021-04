Niger – Abba Issoufou : son père, son réseau, ses relations avec Mohamed Bazoum… Qui est le fils de l’ex-président ?

Le 7 avril, Mahamane Sani Mahamadou Issoufou, dit Abba, a été nommé ministre du Pétrole et de l’Énergie. Le fils de l’ancien chef de l’État est un homme discret mais connecté, qui n’a jamais aimé jouer les « papamadit ».

« Abba »

Le prénom, kanouri, de son grand-père maternel est devenu le surnom par lequel tout le monde – ou presque – l’appelle. Né il y a trente-sept ans à Niamey, le fils de Mahamadou et Aïssata Issoufou a deux frères et deux sœurs.

Harvard

Son parcours universitaire est exclusivement anglophone : bachelor of Science à Purdue University (Indiana), master en politique économique à Birmingham (Grande-Bretagne), puis master en administration publique à Harvard, en 2015. Aux États-Unis, il a connu le meilleur (la formation), mais aussi le racisme ordinaire. « Quand vous entrez dans un magasin, on vous suit pour s’assurer que vous ne volez rien. Et, la nuit, les contrôles au faciès de la police sont quasi systématiques. »

Startuper