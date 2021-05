[Série] Congo : Total se ressource sur les plateaux Batéké (3/3)

« Le casse-tête de la transition énergétique » (3/3). Le groupe de Patrick Pouyanné a lancé la plantation d’une forêt de 40 000 hectares à 200 km au nord de Brazzaville. Une première sur le continent pour l’entreprise.

Gaz, énergies renouvelables… Pour mener à bien leur transition énergétique, les majors peuvent activer un troisième levier avec les solutions « à impact CO2 négatif » (puits de carbone) venant compenser les émissions résultant de leurs activités.

En Afrique, leurs efforts se concentrent sur les projets forestiers, notamment dans le cadre REDD+ (Reducing emissions from deforestation and forest degradation). Cette initiative des Nations unies s’appuie sur une méthodologie stricte et des certificateurs indépendants comme l’américain Verra (VCS).

Total a créé une filière -Nature based solutions – vouée à investir dans ces puits naturels. Dotée de 100 millions de dollars par an à partir de 2020, elle vise à capter, d’ici à 2030, cinq millions de tonnes de CO2 par an.

Une nouvelle forêt au Congo