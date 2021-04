Niger : pourquoi Hama Amadou a été autorisé à quitter le pays

En détention au Niger depuis le 1er mars, l’opposant Hama Amadou a été autorisé à quitter sa cellule de Filingué pour rejoindre la France. Il est actuellement soigné à Paris.

Hama Amadou séjourne actuellement à Paris, où il suit un protocole de soins et de contrôles médicaux à l’hôpital américain de Paris, situé en banlieue de la capitale française, à Neuilly-sur-Seine.

L’ancien Premier ministre et son avocat, Me Boubacar Mossi, avaient requis une autorisation de sortie de la justice nigérienne et du tribunal d’instance de Filingué afin de poursuivre un traitement que l’opposant suit au sein de l’établissement depuis plusieurs années.

Sésame temporaire