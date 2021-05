Ces entrepreneurs guinéens qui carburent (3/5). Ses applications malines simplifient la vie des Conakrykas autant qu’elles séduisent les grands noms des secteurs pétrolier ou des assurances. Jamais à court d’idées, le jeune informaticien espère désormais conquérir le pays entier.

Large sourire, ton assuré, expression gestuelle marquée… Pas de tour de passe-passe pour autant chez Abdoulaye Diallo, mais un concept simple, qui a changé la vie de plus d’un Conakryka depuis 2017.

« La création de Magic est née d’un besoin personnel. On restait tard le soir au bureau et, que ce soit pour déposer un courrier ou pour manger quelque chose, il n’y avait rien. Nous avons donc créé le service, avec deux motos et un investissement de 15 000 euros. »

Et Magic est rapidement devenu incontournable dans la capitale guinéenne. « Nous faisons tout : service de conciergerie – parfois sur-mesure –, dépôt de courrier, courses administratives ou bancaires, livraisons de repas, réalisation de cartes d’invitation, etc. « Comme sorti du chapeau du magicien, appelle Magic, et nous le faisons pour toi ! » résume Abdoulaye Diallo.

Le vert, espoir d’une Guinée meilleure