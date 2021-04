Togo : Sandra Ablamba Johnson, l’experte ès réformes de Faure Gnassingbé

Chargée de la cellule du climat des affaires depuis 2019, la jeune quadragénaire a été nommée en septembre dernier secrétaire générale de la présidence. Sa grande connaissance des enjeux économiques africains l’a vite rendue indispensable auprès de Faure Gnassingbé.

Ministre chargée de la cellule climat des affaires (CAA) et secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba Johnson entoure Faure Gnassingbé dans bien des domaines. Habituée des questions financières et cheville ouvrière des réformes qui ont valu au Togo des performances remarquées dans le classement Doing Business, elle fait partie du think tank A New Road sur la dette africaine.

Économiste-planificatrice

C’est au ministère de la Planification, du Développement et de la Coopération, rattaché dans le gouvernement actuel à la présidence de la République, que Sandra Ablamba Johnson a démarré sa carrière dans l’administration. Au sein de la direction de la coopération internationale, elle a participé à l’élaboration de la défunte Stratégie de croissance accélérée et de promotion de l’emploi (SCAPE 2013-2017) et a ensuite été chargée du suivi de l’aide et de la production du rapport de l’aide publique au développement.