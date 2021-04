Guinée : les promesses d’Ibrahima Kassory Fofana

Quatre mois après avoir été reconduit à la primature, Ibrahima Kassory Fofana a livré, le 7 avril, les grandes lignes de la politique qu’il compte mener. Avec trois priorités : les mines, l’agriculture et l’éducation.

Si l’exercice n’est pas nouveau pour Ibrahima Kassory Fofana, qui était déjà pour la première fois passé à l’Assemblée nationale trois mois après sa nomination en mai 2018, la nouvelle Constitution a entre temps rendu la tâche plus ardue pour le Premier ministre. En plus de se soumettre à une session de questions-réponses séance-tenante, le discours de politique générale fait l’objet d’un vote des députés, qui décident ou non de le valider.

Un rôle de contrôle de l’exécutif que « l’Assemblée nationale, bien que majoritairement acquise au pouvoir, entend bien assumer », a martelé le président de l’institution, Amadou Damaro Camara, avant de céder la parole au Premier ministre qui, en cas de rejet, aurait été poussé à la démission.

« Ma présence devant vous, élus du peuple, est l’occasion d’évoquer le chemin parcouru, avant d’esquisser de nouveaux horizons, de tracer les perspectives porteuses de nouvelles espérances pour notre cher pays », a entamé le locataire de la primature.