Croissance : quand la Guinée fait mentir les « prévisionnistes »

En 2020, la croissance du pays a même été revue à la hausse, à 5,2 %. Une surprise compte tenu de la conjoncture mondiale, et qui semble vouloir se confirmer cette année.

Jusqu’à ce que les premiers résultats réels tombent, les prévisionnistes n’étaient pas franchement optimistes pour l’économie guinéenne. La pandémie avait mis à l’arrêt l’économie mondiale et stoppé les usines asiatiques et européennes qui traitent la bauxite, l’alumine et le fer guinéens.

Elle avait aussi contraint le gouvernement à fermer les frontières du pays de septembre 2020 à février 2021. Ajoutez à ce sombre tableau que le confinement et les distanciations contribuaient à étouffer l’activité économique. Les ordinateurs ne pouvaient qu’annoncer une forte chute du taux de croissance de 5,6 % en 2019 à 1,4 % en 2020.