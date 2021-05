Alors que les Moulins d’Afrique et les Grands moulins de Conakry couvrent déjà largement la consommation nationale de farine, un troisième concurrent – en cours d’installation – veut bousculer l’ordre établi.

Avec une capacité de production cumulée de 2 100 tonnes (t) de farine par jour, l’industrie meunière guinéenne couvre largement la demande nationale. Cette production est assurée par deux minoteries : d’une part, les Moulins d’Afrique (LMA), coentreprise créée par le groupe guinéen Société nouvelle de commerce (Sonoco), de Mamadou Saliou Diallo, en partenariat avec le marocain Les Moulins Lahlal et, d’autre part, les Grands Moulins de Conakry (GMC), filiale du groupe Taher Fabrique de Guinée (Tafagui), de l’homme d’affaires d’origine libanaise Ibrahim Taher.

Production et exportations accrues pour LMA

Installée sur la zone industrielle de Sonfonia, à Conakry, et opérationnelle depuis mars 2014, la minoterie de LMA a nécessité un investissement de près de 30 millions de dollars.

Tout y est ultra moderne et contrôlé : les échantillons de blé importé d’Allemagne sont soumis à une série d’analyses réalisées en interne et par correspondance en France, avant de passer par un moulin d’essai ; une production expérimentale de pain est réalisée, etc.

Bénéficiant de la confiance des bailleurs de fonds, la société a obtenu 25 millions de dollars de IFC (Groupe Banque mondiale) en juillet 2019, afin de construire six silos à grains supplémentaires afin d’accroître ses capacités et de développer ses exportations dans la sous-région.