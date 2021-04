Tchad : comment Idriss Déby Itno a ramené Baba Laddé dans son camp 

Ce 1er avril à Bongor, le président tchadien a clos son avant-dernier meeting de campagne en accueillant Baba Laddé. Or l’ancien rebelle était encore en exil au Sénégal il y a quelques jours seulement… « Jeune Afrique » dévoile les dessous de ce revirement.

Idriss Déby Itno (IDI) avait préparé son coup. Ce 1er avril, alors que son meeting de campagne touchait à sa fin, le président sortant, candidat à un nouveau mandat le 11 avril prochain, a fait monter sur scène un invité spécial : Baba Laddé, originaire du Mayo-Kebbi Est dont Bongor est la capitale. Ce dernier n’a toutefois guère eu le temps de s’éterniser. Après avoir pris le micro et s’être présenté en une phrase, il est redescendu de la tribune en compagnie du chef de l’État.

Rideau.

Selon nos informations, l’ancien rebelle était pourtant encore au Sénégal un peu plus de 48 heures avant le meeting. Réfugié à Dakar après avoir fui N’Djamena et être passé par le Cameroun, le Nigeria puis le Bénin, il s’était plaint – à chaque étape – d’être persécuté par le régime tchadien et avait même tenté de se présenter à l’élection présidentielle, sans succès puisque la Cour suprême avait invalidé son dossier de candidature.

Messages discrets entre N’Djamena et Dakar