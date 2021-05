[Série] Mariama Kaba, tour-opératrice d’exception (5/5)

Ces entrepreneurs guinéens qui carburent (5/5). Amoureuse des voyages depuis toujours, la jeune femme a créé Miranass Tourisme, qui organise des séjours et des excursions à la découverte des sites les plus spectaculaires et les plus insolites de Guinée.

C’est d’abord dans sa tête que Mariama Kaba a commencé à voyager. Élevée par une grand-mère musulmane pratiquante aussi stricte que chaleureuse, elle a grandi à Conakry dans un milieu modeste, privée de bien des choses, sauf de valeurs.

à lire [Série] Ces entrepreneurs guinéens qui carburent

« Après l’école, il y avait la maison, un professeur de soutien, du sport, l’école coranique… Ma grand-mère ne me donnait pas d’argent et me surveillait beaucoup, mais je la remercie, car c’est grâce à elle que j’ai appris à me connaître et suis devenue qui je suis. » Enfant, elle aimait partir le week-end avec sa grand-mère à Coyah, à 30 km de Conakry. Ce sont ses premiers souvenirs de voyage.

Passionnée d’informatique