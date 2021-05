Ces entrepreneurs guinéens qui carburent (4/5). À la tête de Lella, société spécialisée dans l’élevage de poulets bio et halal, la jeune femme modernise le secteur avicole et fournit supermarchés, restaurants et grands hôtels de Conakry.

Discrète, sa petite entreprise monte tout doucement, sans faire de bruit. Pourtant, le petit monde des affaires de Conakry en parle. « C’est un modèle de réussite, une battante », dit d’elle Salématou Sako, la secrétaire générale du Conseil national du patronat guinéen (CNPG).

À 35 ans, Madina Dansoko Diallo est la cofondatrice et directrice générale de Lella, une société spécialisée dans l’élevage de poulets de chair et la transformation. La jeune femme est sur tous les fronts.