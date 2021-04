Barrage sur le Nil : le rendez-vous de la dernière chance entre l’Égypte et l’Éthiopie ?

Les deux pays sont-ils parvenus à un point de non-retour après l’échec de la médiation américaine ? Une réunion de la dernière chance doit se tenir ces prochains jours à Kinshasa, sous les auspices de Félix Tshisekedi.

Il était une fois deux éléphants qui se disputaient un cours d’eau… Le récit des tensions entre Le Caire et Addis-Abeba pourrait commencer comme un conte pour enfants, mais une escalade militaire entre deux des pays les plus peuplés du continent n’aurait rien de divertissant. Or, après dix ans de rendez-vous manqués, de négociations relancées puis ajournées, de visites officielles suivies de menaces voilées, l’Égypte et l’Éthiopie paraissent moins capables que jamais de s’écouter.

En cause : la sempiternelle question de la répartition des eaux du Nil, relancée depuis que l’Éthiopie a posé, en 2011, près de la frontière avec le Soudan, la première pierre de son projet de Grand Barrage de la Renaissance (GERD), qui doit être achevé en 2022.

À gauche du ring, 110 millions d’Éthiopiens qui espèrent produire assez d’électricité pour développer leur industrie nationale et exporter de l’énergie. À droite, 100 millions d’Égyptiens dont la production agricole, et donc la sécurité alimentaire, repose à 90 % sur les eaux du Nil. Un casus belli qui avait fait dire à l’ex-président égyptien Morsi que « toutes les options étaient sur la table » si l’Éthiopie poursuivait la construction du barrage.