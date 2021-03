Présidentielle au Tchad – Saleh Kebzabo : « Je connais Idriss Déby Itno par cœur, il ne lâchera rien »

Après avoir retiré sa candidature, l’opposant et ancien ministre s’est lancé dans une campagne pour le boycott de l’élection présidentielle. Il espère ainsi mettre la pression sur le président sortant, Idriss Déby Itno, sans grande illusion…

À quelques mètres du paisible jardin où Saleh Kebzabo reçoit, quelques coups de sifflets retentissent. Des cris jaillissent de trois ou quatre minibus pleins à craquer de jeunes partisans du Mouvement patriotique du salut (MPS, au pouvoir). Certains agitent des drapeaux aux couleurs bleu, jaune et blanc, d’autres suivent en moto, soulevant nuages de poussière et sourires des passants. Puis le petit cortège s’éloigne et l’étonnant silence de N’Djamena en campagne électorale reprend ses droits.

Aujourd’hui, le MPS ne poussera pas la provocation jusqu’à organiser un rassemblement dans le terrain vague qui s’étend en face de la résidence de Saleh Kebzabo, dans le 6e arrondissement de la ville. Tranquille, à portée de plongeon d’une piscine vide, l’opposant de 73 ans peut siroter une boisson fraîche sans craindre le vacarme des haut-parleurs, à l’ombre et à l’abri des 38 degrés de la capitale tchadienne.

Consignes de boycott

Voici cinq jours, sa journée avait été moins paisible. Entouré de ses militants, il avait rejoint aux premières heures de la matinée la Bourse du travail de N’Djamena pour prendre la tête d’une marche appelant au boycott de l’élection présidentielle du 11 avril prochain. Sur les dents pour prévenir d’éventuels « troubles à l’ordre public », la police et ses unités anti-émeutes avaient contrecarré ses plans et, quelques heures après le début des rassemblements, procédé à plusieurs arrestations, non sans avoir tiré quelques grenades lacrymogènes.