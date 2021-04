Au Tchad, les nomades menacés par le dérèglement climatique

Sécheresse assoiffant leur animaux, maladies décimant les troupeaux, violents conflits avec les cultivateurs… Dans le désert tchadien, les nomades arabes sont de plus en plus contraints à la sédentarité. Reportage.

Au milieu des plantes épineuses dont raffolent ses dromadaires, sur une terre aride balafrée par de longues crevasses, Chérif Hamit, un chèche blanc immaculé sur le crâne, est ici dans son jardin. En un sifflement, le jeune nomade arabe retrouve ses bêtes à bosse dispersées dans une végétation aux airs de désert, jaunie par les puissants rayons du soleil qui frappent en saison sèche la province du Guéra, au centre du Tchad. Le rappel du troupeau est rapide : ses dromadaires ne sont plus que quatre.

Il y a encore huit ans, le cheptel de son père comptait 70 têtes. Ce dernier était alors chef de clan au sein de la tribu arabe Ouled Rachid, installée pour quelques mois dans les environs de Mongo, le chef-lieu de la province. La tâche était autrement plus ardue et personne au sein du clan ne s’imaginait un jour devoir se poser la question de l’avenir de cette tribu, qui parcourt depuis des décennies les 500 kilomètres qui séparent Mongo de leur ouadi (cours d’eau temporaire), en plein désert du Sahara.

« On les aime nos animaux, on ne connaît rien d’autre qu’eux car nos ancêtres ont toujours pratiqué l’élevage, nous ne sommes pas des cultivateurs, nous ne savons pas comment faire ça », soupire Bachir Hamit, 51 ans, chef de clan à la barbe blanche assis en tailleur à l’ombre d’un bouleau d’Afrique.

Autour de sa tente faite de plastique et de bouts de bois dressés sur un sol nu, les chèvres et ses quelques bœufs arrachent au sol le peu qu’il a à donner. Le bétail fait vivre la famille. Tous les trois ou quatre mois, le chef du clan doit vendre un dromadaire – entre 200 000 et 500 000 FCFA par tête (entre 304 et 762 euros) – pour acheter des vivres pour sa famille et ses bêtes.

Dans l’une des régions du monde les plus touchées par le dérèglement climatique, sur une terre déboisée, les nomades arabes, à cheval entre le Sahara et le Sahel, sont en première ligne.

Hécatombe

« Avant, chaque année nous avions plus de dromadaires grâce aux naissances. Maintenant, chaque année on en a moins », raconte cet homme drapé d’une djellaba blanche, père de 12 enfants et marié à deux femmes. Tous les ans, il vendait quelques bêtes pour vivre. Les chamelles, qui ne donnent vie qu’une fois tous les deux ans, se relayaient pour grossir le troupeau. Mais elles ne sont plus assez nombreuses aujourd’hui. Bachir Hamit ne possède plus que 10 dromadaires, 5 bœufs et 70 chèvres.

à lire Transhumance : sur la piste des éleveurs peuls

Bichara, son frère au sourire doux et aux larges épaules, avait une trentaine de têtes au début des années 2010. Aujourd’hui, il en a cinq. Et un fils parti de nuit en Libye pour échapper à un mode de vie éreintant. « En mai et juin (la fin de la saison sèche) les animaux souffrent. Le chef a perdu 7 bêtes et son frère 10 à cause du manque d’eau l’année dernière. C’est une catastrophe ! Cela fait huit ans que c’est comme ça, se désole l’homme de 47 ans, père de huit enfants. Je connais des nomades qui n’ont plus d’animaux aujourd’hui. ».