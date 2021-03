BEAC-Congo : Abbas Mahamat Tolli face aux foudres de Brazza

Le gouvernement congolais vole au secours de deux cadres de la banque centrale, sanctionnés pour non-respect des règles de transfert. L’institution défend son indépendance et ses procédures.

Abbas Mahamat Tolli, gouverneur de la BEAC,Le sujet barre la une de l’édition du 18 mars des Dépêches des Brazzaville : « Le Congo demande la réhabilitation des cadres relevés ». Mais l’article du quotidien d’État ne précise pas si cette demande a été expressément formulée par le président, Denis Sassou Nguesso, lors de l’audience qu’il a accordée deux jours plus tôt à Abbas Mahamat Tolli, le gouverneur de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC).

à lire Abbas Mahamat Tolli : programmé pour gouverner

S’appuyant sur un rapport consécutif à une mission d’audit effectuée à Brazzaville du 18 janvier au 10 février, ce dernier a décidé, le 22 février, de décharger de leurs fonctions Jeannette Agathe Bakouetila et Daniel Ngona, respectivement numéros deux et trois à la direction nationale du Congo de la banque centrale régionale. Ils sont remplacés par leurs compatriotes Fortuné William Moukoulou et Dieudonné Panzou Bayonne.