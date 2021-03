Tchad : sur qui Idriss Déby Itno s’appuie-t-il pour s’assurer un sixième mandat ?

Fidèles expérimentés, membres de sa famille… Idriss Déby Itno, candidat à la présidentielle du 11 avril, s’est entouré de son premier cercle pour mener sa campagne à la stratégie déjà bien rodée.

En matière d’élections présidentielles, Idriss Déby Itno (IDI) est sans doute l’un des dirigeants les plus expérimentés de la planète, tous continents confondus. 1996, 2001, 2006, 2011, 2016, 2021 : la liste de ses participations – et de ses victoires – au scrutin pour la magistrature suprême du Tchad s’allonge, sans suspense, depuis vingt-cinq ans.

Une nouvelle fois, c’est en immense favori que le Tchadien se présente, tandis que la quasi-totalité de ses opposants ont choisi, contraints ou non, la voie du boycott. Saleh Kebzabo n’en sera pas, tout comme Ngarlejy Yorongar et Succès Masra. Les anciens rebelles Baba Laddé, en exil, et Yaya Dillo Djerou, en fuite, ne s’aligneront pas davantage.

Cela n’a pas empêché IDI de lancer sa campagne, le 13 mars au stade de N’Djamena, entouré de ses partisans du Mouvement patriotique du salut (MPS, au pouvoir) et d’une équipe de stratèges et de communicants expérimentés. Voici les principaux lieutenants du maréchal du Tchad, qui l’entourent dans sa quête d’un sixième mandat.