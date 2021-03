Rwandair, en négociations finales avec Qatar Airways, reste « un catalyseur de l’économie rwandaise »

Alors que le Rwanda s’apprête à doubler – de 100 à 200 millions de dollars – son aide au secteur privé face au Covid, l’industrie touristique se taille la part du lion.

Si l’impact du Covid-19 a été ressenti dans tous les secteurs, certains ont été plus durement touchés que d’autres. Le tourisme, en particulier, a été frappé de plein fouet, explique le ministre rwandais des Finances et de la Planification économique, Uzziel Ndagijimana, dans un entretien accordé à The Africa Report/Jeune Afrique.

Or, il s’agit d’un secteur clé pour le Rwanda, dans lequel le gouvernement a massivement investi ces dernières années, finançant notamment la création du Centre des congrès de Kigali.