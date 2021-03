Affaire Sonko : l’opposition tente de s’unir face à Macky Sall

Les principaux partis d’opposition, en ordre dispersé depuis la dernière présidentielle, semblent se rapprocher depuis qu’a éclaté l’affaire Sonko. Alliance de circonstance ou prémices d’une future coalition ?

Ils sont apparus côte à côte et assortis pour l’occasion. Tout de blanc vêtus, Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont donné mardi une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle ils ont affiché une même posture d’unité et de combat. « Khalifa Sall est un exemple patent des dérives dictatoriales de Macky Sall, a lancé Ousmane Sonko. Nous ne pouvons pas lui permettre de réitérer ces coups en fomentant un complot contre nous. Il est temps que toutes les forces vives de la nation défendent la démocratie sénégalaise. À Pastef, nous voulons travailler avec tout le monde, mais nous n’attendons personne. C’est le peuple qui attend. »

Depuis qu’il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire, le 8 mars dernier, le leader du parti des Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) multiplie les déplacements. Auprès des personnalités qui lui ont affiché soutien et sympathie, d’abord. Auprès, ensuite, des personnes blessées lors des manifestations qui ont éclaté à la suite de son arrestation, le 3 mars dernier. Mais aussi, quoique plus discrètement, auprès de certains des dignitaires religieux impliqués dans les actions de médiation avec le gouvernement.

Front uni