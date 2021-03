Tunisie : lancement de la campagne de vaccination contre le coronavirus

La Tunisie a lancé samedi, avec un retard d’un mois, sa campagne de vaccination contre le coronavirus en commençant par les professionnels de la santé, en première ligne dans la lutte contre la pandémie.

Au centre de vaccination d’El Menzah à Tunis, environ 300 infirmiers, médecins et réanimateurs dans des services Covid-19 de la capitale ont été vaccinés samedi dans la matinée. La Tunisie avait reçu la veille 30 000 doses du vaccin russe Spoutnik V.

« Avec le lancement de la vaccination, on passe un cap très important dans la lutte contre cette pandémie. On peut finalement voir la fin du tunnel, assure le docteur Abdelmoumen Samir, membre de la cellule de lutte contre le coronavirus, estimant que l’adhésion des Tunisiens à la campagne de vaccination reste faible. Nous donnerons un message d’espoir aux Tunisiens et nous les encouragerons à vouloir se faire vacciner. »

15 000 professionnels de la santé vaccinés

« On (le corps médical) va être moins stressés quand on s’approchera d’un malade du Covid, et même si on attrape le virus, on aura des symptômes beaucoup moins sévères », se félicite Jalila Khelil, responsable au service de réanimation de l’hôpital Abderrahmen Memmi dans le grand Tunis.

Dans une première étape, 15 000 professionnels de la santé seront vaccinés, a indiqué Abdelmoumen Samir. À partir de la semaine prochaine, « le rythme de la vaccination va s’accélérer avec la réception prévue de 94 000 doses du vaccin germano-américain Pfizer/BioNTech, ainsi que des vaccins AstraZeneca », a-t-il ajouté.

Un nouveau variant du virus a été identifié dans le pays mais les premières analyses montrent qu’il n’est pas plus dangereux ou plus contagieux que la souche d’origine, selon l’Institut Pasteur. La Tunisie fait figure de retardataire au Maghreb en matière de campagne de vaccination. Le Maroc, l’Algérie mais aussi l’Égypte ont débuté leur campagne fin janvier. Après un pic en janvier, la Tunisie enregistre toujours des dizaines de morts par jour, avec un bilan de 240 617 cas confirmés par tests et 8 329 décès depuis mars.