Côte d’Ivoire : Hamed Bakayoko, soutien indéfectible des artistes africains

C’était le père, le parrain, l’ami. « Hambak » a souvent mis tout son poids politique et financier dans la balance pour venir à la rescousse des musiciens du continent.

Femua, 2017. Tandis que des milliers d’impatients piaffent devant la scène montée au cœur du quartier d’Anoumabo, à Abidjan, un colosse entre dans le carré VIP. Soudain, un spectateur le reconnaît : « Hambak ! Hambak ! », et bientôt toute la foule, très jeune, est secouée par un déluge d’applaudissements. Hamed Bakayoko, disparu le 10 mars à l’âge de 56 ans, était bien plus qu’un ministre populaire. Il était aussi une rock-star, qui entretenait avec les artistes, et particulièrement les musiciens, des relations fusionnelles.

« Baobab »

Il suffit de tâter le pouls des réseaux sociaux pour juger de son aura dans la sphère musicale. A’Salfo regrette sur Twitter la mort de ce « baobab », « l’icône d’une génération », qu’il appelle « parrain » et qui fut la première autorité politique du pays à croire à son ambitieux projet de festival. Fally Ipupa pleure un « grand-frère » sur Facebook, un « demi-dieu », dont il regrette la joie de vivre, le sourire, la gentillesse. Koffi Olomidé salue quant à lui le départ d’un « frère » et d’un « ami ».