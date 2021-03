Netflix – Ben Amadasun : « Le contenu que nous avons produit ou acheté en Afrique est aussi diversifié que les habitants du continent »

Développement des séries locales, recherche d’histoires fortes avec un attrait universel, accompagnement des producteurs et cinéastes,… Ben Amadasun, responsable Afrique des contenus originaux et des acquisitions de Netflix, dévoile la stratégie de l’entreprise sur le continent.

Jeune Afrique : Quels sont vos critères pour choisir le contenu à diffuser sur Netflix à travers l’Afrique ?

Ben Amadasun : Ce que nous recherchons, c’est de l’originalité et des histoires fortes avec un attrait universel. Nous disposons des ressources internes nécessaires pour accompagner le producteur quel que soit son niveau d’expérience. Et nous accompagnons les producteurs et cinéastes tout au long de la phase de création pour les aider à donner vie à leur vision créative. Concrètement, notre démarche consiste à instaurer un dialogue créatif avec la production et à développer le projet main dans la main avec les créateurs. Et cela peut commencer très tôt dans le processus de création.

Quels sont vos derniers contenus qui ont le mieux fonctionné en Afrique et pourquoi ?

Le contenu que nous avons produit ou acheté en Afrique est aussi diversifié que les habitants du continent. (…) Les séries originales Queen Sono et Blood & Water ainsi que des films comme Òlòtūre, Citation, The Royal Hibiscus Hotel, Serously Single, Mrs Right Guy, Santana, Merry Men 2: Another Mission, Sugar Rush et Baby Mamas ont figuré dans le Top 10 des contenus les plus populaires dans divers pays du monde en 2020. (…) Il n’y a vraiment pas de recette spéciale pour réussir. Nous croyons seulement que les belles histoires viennent de partout et nous voulons offrir à nos abonnés des histoires authentiques et locales.

Les pays francophones d’Afrique sont-ils moins intéressés par vos programmes ?

Le sous-titrage et le doublage doivent permettre à nos scénaristes de s’exprimer n’importe où, et à n’importe quel téléspectateur de ressentir l’authenticité et l’intention créative de chaque histoire. Pour donner une idée de la puissance du sous-titrage et du doublage, je rappellerais que notre série originale française, Lupin avec Omar Sy, est devenue un phénomène mondial qui devrait toucher 70 millions de foyers tandis que La Chronique des Bridgerton est devenue la plus grande série de Netflix à ce jour, atteignant un record de 82 millions de foyers dans le monde dans les 28 premiers jours suivant sa diffusion. Mais nous comptons également sur des grands titres locaux comme la série sénégalaise Sakho & Mangane ainsi que des films comme Atlantique et La Pirogue.