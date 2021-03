Maroc, Tunisie, Égypte : Flutterwave, nouvelle licorne nigériane, se tourne vers l’Afrique du Nord

Après sa levée de 170 millions de dollars, la fintech nigériane compte étendre son réseau de traitement des paiements en Afrique du Nord, et n’exclut pas d’y assurer aussi une présence physique.

En récoltant 170 millions de dollars lors d’une levée de fonds de série C, la société nigériane de traitement de paiements Flutterwave a annoncé que la valorisation de l’entreprise a passé le cap symbolique du milliard de dollars, qui fait d’elle une licorne africaine, la troisième du secteur financier après sa compatriote Interswitch et l’égyptienne Fawry.

à lire L’égyptien Fawry dans le club restreint des licornes africaines

Cette nouvelle manne, collectée auprès d’investisseurs tels que Avenir Growth Capital et Tiger Global, va notamment permettre à l’entreprise d’étendre son réseau de paiements à l’Égypte, au Maroc et à la Tunisie d’ici le milieu du deuxième trimestre, a expliqué son directeur général, Olugbenga Agboola, à The Africa Report/Jeune Afrique.