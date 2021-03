Bola Adesola (Standard Chartered) : « Les lignes de fractures économiques sont favorables à l’Afrique »

Pour Jeune Afrique, la banquière nigériane, vice-présidente senior pour l’Afrique, décrypte la stratégie et les priorités du colosse coté à Londres. Et assure qu’une banque centenaire peut encore innover.

Présents dans 25 pays de la zone Afrique Moyen-Orient (9 % du chiffre d’affaires mondial), Standard Chartered est l’une des plus anciennes banques actives sur le continent. L’an dernier, ses revenus, en recul de 8 % sur douze mois, ont atteint 2,36 milliards de dollars dans cette zone, dont 11 % au Nigeria et 10 % au Kenya, deuxième et troisième marchés de la région derrière les Émirats arabes unis.

Si son bénéfice dans la région a fondu de près de 98 % en un an, à 13 millions de dollars, sous l’effet de la pandémie de Covid-19, le groupe se veut néanmoins optimiste et annonce dans son dernier rapport annuel l’ambition de devenir, d’ici à 2025, « admiré pour [son] service spécialisé dans les corridors de commerce et d’investissement à croissance rapide à travers l’Asie, l’Afrique et le Moyen-Orient ».

Nous croyons au potentiel révolutionnaire de la fintech

Et compte bien s’imposer comme « la première plateforme de services bancaires numériques ».