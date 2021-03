Présidentielle au Bénin : qui est Corentin Kohoué, challenger inattendu de Patrice Talon

Il est l’un des deux seuls challengers de Patrice Talon à l‘élection du 11 avril. Candidat inattendu accusé de trahison par Les Démocrates, son parti qui l’a suspendu, Corentin Kohoué prône la restauration de la démocratie. Portrait d’un homme qui ne sait pas rester sur place.

À cinq semaines du scrutin, Corentin Kohoué est un homme occupé. Entre les réunions d’ordre administratif et les consultations politiques, les journées de l’ex-préfet des départements du Mono et du Couffo, dans le sud du pays, paraissent interminables. À 67 ans, ce vieux routard de la politique béninoise se lance pour la première fois dans la course à la présidence en tant que candidat. Et si la campagne n’a pas encore officiellement commencé, celui qui est accusé par une partie de l’opposition d’être un « faire-valoir » de Patrice Talon semble ne ménager aucun effort.

Candidat par défaut ?

L’enregistrement du dossier de candidature du duo qu’il forme avec Irénée Agossa, candidat à la vice-présidence, à la Commission électorale nationale autonome (Cena) dans la soirée du 4 février en a surpris plus d’un. Sur la scène politique nationale, personne n’avait vu venir ce « ticket » présidentiel. Pas même Corentin Kohoué lui-même. Avait-il rêvé de se présenter à la magistrature suprême ? « Pas du tout. On travaillait pour que Les Démocrates aillent aux élections », assure-t-il.