[Série] Beny Steinmetz : ténors du barreau, grands patrons, philanthropes… sur qui s’appuie le tycoon pour sauver son empire ? (3/3)

« L’Afrique, Soros et moi » (3/3). Engagé dans un bras de fer juridique international avec George Soros, Beny Steinmetz s’est entouré d’avocats et de communicants de premier plan, tandis que ses fidèles gèrent ses affaires en toute discrétion. « Jeune Afrique » vous plonge au cœur du réseau du Franco-Israélien.

Beny Steinmetz, 64 ans, livre sans doute actuellement son plus dur combat. Condamné en janvier à Genève à cinq ans de prison pour corruption, le Franco-Israélien passe aujourd’hui une partie de ses journées à peaufiner une stratégie juridique censée démentir les accusations qui le visent et blanchir son nom.

à lire Beny Steinmetz condamné à cinq ans de prison pour corruption

À Londres, à New York, à Rio de Janeiro ou à Genève, ses collaborateurs s’activent et tentent de convaincre, tandis que l’ancien magnat du diamant patiente dans sa villa des rivages de la Méditerranée. Entouré de juristes et de spécialistes de l’image, il met en branle ses réseaux pour sauver sa réputation et son empire.