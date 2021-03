Pourquoi le lobbying de diplomates en faveur de Dan Gertler a échoué

Plusieurs diplomates se sont fendus, sans succès, de lettres officielles de soutien en faveur de l’homme d’affaires israélien.

L’ambassadeur norvégien Tør Wennesland, coordonnateur spécial des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient, a écrit une lettre de soutien à Dan Gertler. L’homme d’affaires israélien l’a transmise le 29 septembre 2020 aux députés européens, membres de la sous-commission des droits de l’homme.

Dans ce courrier à en-tête du ministère des Affaires étrangères norvégien, que Jeune Afrique a pu se procurer, cet ancien ambassadeur en Égypte et en Libye vante les bons offices de ce proche de Joseph Kabila. Selon Tør Wennesland, de janvier 2014 à avril 2015, Gertler a oeuvré à favoriser la libération et le retour à Oslo de Josva French, un ressortissant norvégien condamné pour meurtre et incarcéré à Kinshasa.

Cette missive a suscité mi-février une vive polémique.

Désaveu ministériel