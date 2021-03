Bakayoko, G5 Sahel, Bédié… Les coulisses du dîner entre Macron et Ouattara

Le 3 mars, le président ivoirien a été reçu à dîner par Emmanuel Macron au palais de l’Élysée, qu’il n’avait pas revu depuis le 4 septembre.

Arrivé à l’Élysée en compagnie de Masséré Touré, sa directrice de la communication, de Roland Adjo-Lessing, son conseiller aux relations multilatérales, et de Maurice Kouakou Bandaman, l’ambassadeur de Côte d’Ivoire en France, Alassane Ouattara a dîné avec son homologue français pendant plus de deux heures en compagnie de leurs épouses respectives, Dominique Ouattara et Brigitte Macron.

Les deux chefs d’État ont d’emblée évoqué la santé d’Hamed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, arrivé en France pour s’y faire soigner le 18 février. Il est hospitalisé à Paris depuis le 3 mars et sa situation est jugée préoccupante par ses médecins. Ouattara, qui devait rentrer à Abidjan ce 4 mars, a profité de son séjour à Paris pour lui rendre visite.

Emmanuel Macron et son hôte ont également évoqué la situation sécuritaire régionale.

Soutien financier accru au G5