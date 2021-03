Algérie-France : Paris reconnaît que Ali Boumendjel a été « assassiné et torturé »

« Aujourd’hui [le 2 mars], le président de la République a reçu au Palais de l’Élysée quatre des petits-enfants d’Ali Boumendjel pour leur dire, au nom de la France, ce que Malika Boumendjel [l’épouse de Ali Boumendjel] aurait voulu entendre : Ali Boumendjel ne s’est pas suicidé. Il a été torturé puis assassiné », poursuit le communiqué.

Paris rappelle quelques éléments biographiques de l’avocat et militant « né le 23 mai 1919, à Relizane, dans une famille riche en talents, imprégnée de voyages, de culture et de combats politiques ». Et salue son engagement « contre l’injustice du système colonial et pour l’indépendance de l’Algérie ».

Avancer « sur la voie de la vérité »

Depuis l’élection d’Abdelmadjid Tebboune en décembre 2019, Paris et Alger tentent de travailler de concert à solder les différends mémoriels hérités de la période de la colonisation française et de la guerre d’indépendance algérienne. Une ambition qui passe par le travail de deux historiens, Benjamin Stora côté français, et Abdelmadjid Chikhi côté algérien. Le Français a remis le 20 janvier un rapport à Emmanuel Macron sur les mesures que peut prendre Paris sur la reconnaissance des crimes coloniaux.

En septembre 2018, Emmanuel Macron avait reconnu la responsabilité de l’État français dans la disparition de Maurice Audin, assistant de mathématiques à la faculté d’Alger, également membre du Parti communiste algérien. Dans une déclaration remise à sa veuve, Josette Audin, décédée depuis, le président avait reconnu « au nom de la République française, que Maurice Audin a été torturé puis exécuté ou torturé à mort par des militaires qui l’avaient arrêté à son domicile », le 11 juin 1957.