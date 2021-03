Côte d’Ivoire : journalistes et bientôt députés ?

Un présentateur de télévision, trois patrons de presse, des rédacteurs… Une dizaine de journalistes ivoiriens se présentent aux législatives du 6 mars : la plupart en candidats indépendants, quelques-uns sous les couleurs d’un parti politique.

Six jours avant les élections législatives du 6 mars en Côte d’Ivoire, le grand quotidien pro-gouvernemental Fraternité Matin consacrait sa une aux enjeux du scrutin dans plusieurs circonscriptions du pays.

Parmi les photos des candidats figurant sur cette première page, un visage familier pour les lecteurs : Venance Konan, le patron de ce journal, où il travaille depuis trente-quatre ans et dont il signe les éditoriaux très lus de la page 3.

« À 62 ans, il est l’heure pour moi, le temps de l’engagement est arrivé », affirme l’intéressé. Militant de longue date du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le journaliste se présente à Daoukro, localité du Centre-Est qui l’a vu grandir et où il est déjà coordonnateur associé du parti depuis deux ans. Il sera opposé à Olivier Akoto, du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI), et à Henriette Lagou, une candidate indépendante.

Fief d’Henri Konan Bédié