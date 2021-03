Drones, chars d’assaut et guerre électronique : les grandes tendances du salon de l’armement d’Abou Dhabi

Entre les drones, les chars d’assaut et une star déchue de Hollywood, l’événement était l’occasion de mesurer les ambitions grandissantes des Émirats arabes unis sur le marché mondial de la défense. Reportage.

Organiser la 15e édition d’Idex, la plus grande foire militaire du Moyen-Orient, en pleine pandémie : le pari était risqué mais les autorités d’Abou Dhabi l’ont tenté. Du 21 au 25 février, des dizaines de milliers de visiteurs et plus d’une centaine de délégations nationales se sont bousculées aux portes du centre national d’exposition Adnec (Abu Dhabi National Exhibition Centre) pour découvrir les produits proposés par plus de 900 exposants issus de 59 pays du monde.

Chars d’assaut, véhicules amphibies, missiles, drones, gilets balistiques, hélicoptères ou tenues de camouflage, répartis sur 35 000 m2 et 12 halls d’exposition : de quoi donner le tournis.

Malgré le Covid-19

L’émirat d’Abou Dhabi avait levé pour l’occasion l’obligation de quarantaine (assortie d’un contrôle par bracelet géolocalisable) qu’il impose en principe à tout étranger arrivant sur son territoire. Les visiteurs devaient en revanche présenter le résultat négatif d’un test PCR effectué moins de 48 heures auparavant pour pouvoir entrer dans le salon. Il était possible de se faire tester gratuitement sur le site de l’exposition, ou dans les nombreux hôtels associés à l’événement.

Frank Arnold et Mauro Costa, deux hommes d’affaire représentant la société Belgian Advanced Technology Systems (BATS), spécialisée dans les radars, ne s’attendaient pas à voir tant de monde. Dans leur avion, un gros porteur de la compagnie Etihad qui assure la liaison entre Bruxelles et Abou Dhabi, ils n’étaient qu’une vingtaine. « Je m’attendais à un salon fantôme », confie Mauro Costa. Son collègue tente une estimation personnelle. « Il y a deux ans, il y avait plus de 100 000 visiteurs. Je pense qu’il y en a environ la moitié cette fois-ci « .

Il voit presque juste : au terme des cinq jours d’exposition, les organisateurs ont annoncé le chiffre de 62 445 visiteurs. Même si la participation est moindre que d’habitude, le business marche très bien, se réjouit-t-il. Après un an de confinements et de réunions sur zoom, la possibilité de se rencontrer en personne et de découvrir les produits de ses propres yeux a boosté l’envie de faire des affaires.